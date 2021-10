Ndrangheta, Morra: “Cosche ragionano con chi produce ricchezza”

“Faccio alcuni riferimenti di carattere economico. L’economia privata al Sud e in particolar modo in Calabria, che è la regione con il reddito pro capite più basso d’Italia e forse Europa, è molto fragile, per cui tantissimi dipendono dall’economia pubblica o assistita. L’economia pubblica è a rischio infiltrazione e lo dimostrano per esempio tutti i ripetuti scioglimenti di enti locali per infiltrazioni mafiosa”. Lo ha detto il presidente della Commissione antimafia Nicola Morra, oggi a Cosenza per alcune audizioni, anche con i rappresentanti delle categorie produttive.

“La Dda – ha poi aggiunto Morra – è intervenuta più volte qui su Cosenza e se non ricordo male l’appalto più importante in città, quello per la realizzazione del parcheggio di piazza Bilotti è stato oggetto di più interventi da parte della Dda di Catanzaro. Dunque, questo dimostra che la ‘ndrangheta necessariamente ragiona con chi produce ricchezza e magari trova anche sponda. Non va meglio in provincia di Crotone dove per esempio la Dda è intervenuta sul centro d’accoglienza di Sant’Anna dove ha disvelato cose indegne, perché se fa schifo far soldi in maniera criminale, fa ancor più schifo far soldi sulla pelle di disgraziati”.