Un libro al mese | A Vibo anche Antonio Calabrò: “Oltre la fragilità”

Importante appuntamento quello che si svolgerà a Palazzo Gagliardi il 29 ottobre 2021, alle ore 18.00. Ospite della rassegna “Un libro al mese. Visti da Vicino” il prof. Antonio Calabrò con il suo “Oltre la fragilità”. Antonio Calabrò, giornalista e scrittore Senior Vice President Affari Istituzionali e Cultura della Pirelli & C. e direttore della Fondazione Pirelli, presidente della Fondazione Assolombarda e di Museimpresa, vicepresidente dell’Unione Industriali di Torino. È stato responsabile Cultura di Confindustria. Ha ricoperto l’incarico di direttore dell’agenzia di stampa Apcom e di editorialista economico de “La 7”. E’ stato direttore editoriale del gruppo Il Sole 24 Ore e vice-direttore del quotidiano. Ha lavorato a La Repubblica, Il Mondo e L’Ora, ha collaborato con Panorama, L’Europeo e Paese Sera e ha diretto il settimanale Lettera Finanziaria e il mensile Ventiquattro. Insegna all’Università Cattolica di Milano.

Membro del Comitato di presidenza di Assimpredil, Vice Presidente del Centro per la cultura d’impresa, Consigliere delegato e direttore della Fondazione Pirelli, Consigliere di amministrazione di Nomisma, Università LIUC di Castellanza, Touring Club,Orchestra LaVerdi Milano, Fondazione Pier Lombardo, Camera Arbitrale di Milano.

Membro dell’Advisory Board della Fondazione Unipolis, di UniCredit Lombardia e del Comitato Editoriale di “Aspenia”.

A presentare “Oltre la fragilità”, l’interessantissimo volume del prof. Calabrò, edito da EGEA (nota casa editrice dell’Università Bocconi), il prof. Franco Rubino, apprezzato docente dell’Università della Calabria, Presidente corso di studio in Economia Aziendale e Management, già Preside della facoltà di Economia, già Direttore del Dipartimento di Scienze aziendali e giuridiche. Nel corso della serata scopriremo “un libro di proposte di battaglia” del “fair trade non del free trade”, del commercio solidale, “dentro un sistema di regole che tengano conto dell’ambiente e dei diritti sociali, come l’esclusione del lavoro minorile. Non quella del commercio libero dove comunque vada, l’unico obiettivo è fare soldi”.

Proposte concrete, attuabili, perché il nostro Paese possa andare “Oltre la fragilità”.

A moderare l’incontro la prof. Bianca Cimato, docente del Liceo Classico “M. Morelli”. L’ incontro si svolgerà, come i precedenti, nello storico Palazzo Gagliardi, con inizio alle 18, con ingresso contingentato dall’associazione di protezione civile Augustus di Vibo Valentia, alle ore 17.30. In ogni appuntamento sarà possibile ritirare il calendario completo della rassegna.

Per la partecipazione agli eventi, grazie al nuovo decreto dell’11 ottobre scorso, non è più necessaria prenotazione ma rimane possibile previa esibizione del green pass.