CORONAVIRUS CALABRIA | Invariati i nuovi casi, 3 le vittime

Sono 152 i nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore sul territorio regionale, a fronte di 4072 tamponi processati: il tasso di positività, dunque, aumenta, attestandosi al 3,73%. Il bollettino diramato dalla Regione Calabria riporta, inoltre, 3 decessi e 128 guarigioni: stabili le terapie intensive, mentre i ricoveri in reparto ordinario diminuiscono di 2 unità.

Provincia per provincia si rilevano i seguenti aumenti: Catanzaro +10; Cosenza +40; Crotone +14; Reggio Calabria +65; Vibo Valentia +23; altra regione o stato estero 0.

Il quadro complessivo è il seguente:

Catanzaro: CASI ATTIVI 74 (2 in reparto, 3 in terapia intensiva, 69 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 11.438 (11.281 guariti, 157 deceduti).– Cosenza: CASI ATTIVI 1.230 (20 in reparto, 1 in terapia intensiva, 1.209 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 26.704 (26.051 guariti, 653 deceduti).– Crotone: CASI ATTIVI 197 (4 in reparto, 0 in terapia intensiva, 193 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 8.255 (8.140 guariti, 115 deceduti).– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 757 (42 in reparto, 4 in terapia intensiva, 711 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 29.527 (29.122 guariti, 405 deceduti).– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 386 (6 in reparto, 0 in terapia intensiva, 380 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 6.394 (6.293 guariti, 101 deceduti).