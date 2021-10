Vibo, traffico intenso e bus in doppia fila all’uscita da scuola: interviene Polizia Municipale

All’uscita degli studenti delle scuole superiori di Vibo il traffico diventa particolarmente intenso nei pressi del terminal bus in via degli Artigiani, vicino al Liceo Scientifico “G.Berto”. Per questa ragione il Comune prova ad andare ai ripari prevedendo nuovi stalli per la fermata dei bus, in particolar modo dopo che la società “Ferrovie della Calabria” aveva comunicato alcune criticità “durante il servizio di incarrozzamento studenti a causa della notevole mole di utenza presente” nelle ore di uscita dagli istituti scolastici.

È stato quindi effettuato un sopralluogo di verifica da parte della Polizia Municipale che ha notato, tra le altre cose, “diversi pullman costretti anche, in taluni casi – si legge nell’ordinanza firmata dal comandante dei Vigili Michele Bruzzese – ad effettuare la fermata anche in doppia fila“.

Per questa ragione è stato previsto che, oltre ai due stalli già esistenti, venga ampliata l’area di fermata riservata agli autobus “per tutto lo spazio utile fino all’uscita del terminal bus”. Il tutto verrà naturalmente indicato con la relativa segnaletica. Nell’area di fermata in ampliamento, di conseguenza, “la sosta verrà vietata nella fascia oraria 12:30-14:30”. La decisione è stata presa “al fine di consentire una più agevole fermata dei pullman anche in condizioni di sicurezza” e, in questo modo, provare a ridurre il traffico.