Dall’ Italia | Arriva la zanzara coreana, può diffondere malattie

Dopo la zanzara giapponese in Italia è arrivata anche la zanzara coreana. La Aedes koreicus è simile alla zanzara tigre, ma è più grande e resiste al freddo. Secondo una ricerca condotta dall’Università degli Studi di Milano l’insetto coreano è sempre più diffuso in Lombardia, in particolare nell’area pedemontana e di pianura del Nord Italia, ma si sta spostando sempre più a Sud.

CONTINUA A LEGGERE