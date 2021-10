Covid, l’Rt medio nazionale si attesta allo 0,85% sui casi sintomatici

Si abbassa l’incidenza settimanale a livello nazionale dei casi Covid. Rispetto ai 34 per 100.000 abitanti della fascia temporale precedentemente esaminata, è stata raggiunta l’incidenza di 29 per 100.000 abitanti, mentre l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici, nel periodo dal 22 settembre al 5 ottobre, è stato pari a 0,85 (range 0,82 – 0,87), al di sotto della soglia epidemica e in leggero aumento rispetto alla settimana precedente quando segnava 0,83.

Questo è quanto riporta la bozza di monitoraggio all’esame della cabina di Regia.

Marche, Molise e Valle D’Aosta sono le tre regioni classificate a rischio moderato rispetto alle 4 Regioni e Provincie autonome della scorsa settimana. Le 18 regioni e Province autonome rimanenti, invece, sono state classificate a rischio basso.

Questa settimana scende ancora il tasso di occupazione in terapia intensiva che si attesta al 4,1%, rispetto al 4,8% della settimana scorsa. Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale diminuisce invece al 4,6% (la scorsa settimana era al 5,1%). Il numero di persone ricoverate in queste aree è in calo da 2.968 (5/10/2021) a 2.665 (12/10/2021).