L’autunno rilancia l’occupazione: ecco le 30 figure professionali più ricercate

Software Engineer, ingegneri meccanici, architetti, infermieri, e social media manager sono tra le figure più ricercate tra le professioni ad alta qualifica. E poi agenti commerciali, impiegati del back office amministrativo e contabilità, tecnici programmatori PLC, specialisti della logistica e geometri di cantiere. Nel settore manifatturiero si evidenzia la richiesta di manutentori elettromeccanici, saldatori a filo, e addetti al confezionamento alimentare. Richiesti anche muratori e operai edili specializzati.

Sono queste alcune tra le 30 figure professionali più ricercate nel mondo del lavoro per ottobre e novembre 2021 distinte in 3 diverse categorie. È quanto emerge da una rilevazione effettuata da Assolavoro Datalab, l’Osservatorio dell’Associazione Nazionale delle Agenzie per il Lavoro, su dati interni al settore e su fonti terze qualificate (Excelsior, Linkedin, Trovit, Indeed).

