Prime temperature sotto lo zero in Calabria. Ebbene si, come rilevato dalla stazione meteo di Botte Donato, nel Comune di Serra Pedace, in provincia di Cosenza, questa notte si è già toccato lo 0 e le perturbazioni che imperversano in Calabria nelle ultime ore hanno portato la prima neve in Sila.

Pochi centimetri che hanno reso uno spettacolo meraviglioso appena è arrivata la luce del giorno.