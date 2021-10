CORONAVIRUS CALABRIA | 65 nuovi casi e un decesso

Sono 65 i nuovi positivi al coronavirus nel territorio regionale; il tassi di positività aumenta lievemente, attestandosi al 3,94%. Il bollettino quotidiano diramato dalla Regione riporta un nuovo decesso e 131 guarigioni; si registra un nuovo ingresso in terapia intensiva, mentre diminuiscono di 2 unità i ricoveri in reparto.

I positivi registrati oggi sono così collocati: Catanzaro (+1); Cosenza (+2); Crotone (+1); Reggio Calabria (+61); Vibo Valentia (0); Altra regione o stato estero (0).

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 100 (8 in reparto, 1 in terapia intensiva, 91 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 11358 (11202 guariti, 156 deceduti);

– Cosenza: CASI ATTIVI 1262 (23 in reparto, 4 in terapia intensiva, 1235 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 26347 (25700 guariti, 647 deceduti);

– Crotone: CASI ATTIVI 217 (7 in reparto, 0 in terapia intensiva, 210 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 8031 (7916 guariti, 115 deceduti);

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 956 (63 in reparto, 5 in terapia intensiva, 888 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 28879 (28481 guariti, 398 deceduti);

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 163 (4 in reparto, 0 in terapia intensiva, 159 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 6296 (6196 guariti, 100 deceduti).