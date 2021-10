Grave incidente stradale nella notte sulla Statale 682, in provincia di Reggio Calabria, tra i comuni di Cinquefrondi e Polistena, nell’area metropolitana di Reggio Calabria. In un scontro frontale sono rimaste coinvolte due auto. Ferite due persone che sono state trasportate in ospedale. Sul posto le forze dell’ordine, gli operatori dell’Anas ed i medici del 118.