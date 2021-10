Meteo, nuovo vortice di aria gelata. In Calabria temporali e nubifragi

L’Italia è piombata in pieno autunno e la situazione non migliorerà durante la prossima settimana. Anzi, farà ancora più freddo secondo gli esperti di previsioni meteo. Buona parte delle regioni italiane sono interessate da un vortice ciclonico che in queste ore si sta portando verso le regioni meridionali. La sua azione durerà fino a domenica 10 ottobre. IlMeteo.it informa che le condizioni meteo sia sabato e sia domenica rimarranno molto instabili e spesso perturbate al Sud e sulle regioni adriatiche centrali (soprattutto su Abruzzo e Molise). Le precipitazioni localmente potranno assumere carattere di forte temporale o in alcuni casi anche di nubifragio.

Maltempo diffuso su tutto il Meridione, con rovesci, temporali e locali nubifragi specie su Campania, Molise, Puglia e Calabria. Temperature massime: 20° a Napoli, 16° Bari, 22° a Palermo.

