Scontro tra auto in galleria, due feriti sulla Jonio-Tirreno: uno è grave

Due auto sono state coinvolte in un grave incidente stradale, nel pomeriggio di ieri, a Mammola, sulla Statale Jonio-Tirreno, in provincia di Reggio Calabria.

Il sinistro ha coinvolto due vetture in uno scontro frontale le cui cause sono ancora in corso di accertamento degli inquirenti. Due i feriti, occupanti delle vetture, sono stati trasportati in ospedale e, secondo quanto si apprende, uno sarebbe in gravi condizioni. Sul posto presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per provvedere alla gestione del traffico in piena sicurezza e consentire la riapertura della strada nel più breve tempo possibile.