Roberto Occhiuto accolto da applausi alla Camera: “Inaspettato e emozionante” (VIDEO)

Accolto da un applauso alla Camera dei Deputati Roberto Occhiuto, capogruppo di Forza Italia e neo eletto presidente della Regione Calabria. “Credo che questo applauso sia il migliore augurio di buon lavoro per lei e per tutti i calabresi, auguri presidente”, ha detto il presidente di turno a Montecitorio, Andrea Mandelli.

“Al mio arrivo – ha scritto sui social lo stesso Occhiuto – un applauso inaspettato ed emozionante da parte dei colleghi alla Camera. Desidero ringraziare tutti i parlamentari non solo per l’affetto che mi stanno dimostrando in queste ore, ma per il lavoro che assieme abbiamo realizzato in questi anni. Da adesso in poi avrò ancor più bisogno del sostegno di tutti per cambiare la Calabria e realizzare i tanti progetti che ho a mente”.