Coronavirus, nel Vibonese si piange un’altra vittima

C’è una nuova vittima del Covid nella provincia di Vibo Valentia. Nella serata odierna, un anziano è deceduto a Monterosso, dove era giunto da tempo per trascorrere le vacanze. L’uomo, residente in Piemonte, era positivo da tre settimane. Nei giorni scorsi era stato ricoverato all’ospedale di Vibo, dove è deceduto nella giornata odierna. E’ il secondo decesso per coronavirus a Monterosso dall’inizio della pandemia. E’ la vittima numero 101 nel Vibonese.