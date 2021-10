L’Italia nel tunnel del maltempo. Dopo le alluvioni in Liguria e in Sicilia, nuove zone nel mirino dei nubifragi. Anche nei prossimi giorni – spiegano gli esperti di previsioni meteo – continuerà a piovere su molte regioni e come se non bastasse saranno due i vortici ciclonici responsabili di questa lunga fase di maltempo che durerà almeno fino al prossimo weekend. Il sito IlMeteo.it segnala che oggi il primo vortice dal Nord Est (con rischio di intenso maltempo verso sera) scorrerà lungo il medio Adriatico per poi raggiungere il Sud. Piogge battenti e un generale rinforzo dei venti colpiranno Lombardia, Nord Est, gran parte del Centro e molte regioni del Sud.

CONTINUA A LEGGERE QUI