RISULTATI REGIONALI | Scrutini quasi terminati: i voti lista per lista

Alle 9 di questa mattina, martedì 5 ottobre, sono 2.418 (su 2.421) le sezioni scrutinate per le elezioni regionali in Calabria che hanno incoronato Roberto Occhiuto, candidato del centrodestra, nuovo presidente della Regione. Quando sono ormai terminate le operazioni di scrutinio, quindi, Occhiuto trionfa “ufficialmente” con il 54,48% dei consensi: è stato votato da più di un calabrese su due. Segue poi Amalia Bruni al 27,68% e, molto dietro, Luigi de Magistris fermo attualmente al 16,15%. Quarta posizione per Mario Oliverio all’1,69%, molto lontano dall’8% necessario per entrare in Consiglio regionale.

Di seguito i risultati delle liste dentro il centrodestra, dove spicca Forza Italia (17,31%) seguito da Fratelli d’Italia (8,70%) e la Lega (8,33%) praticamente appaiati. Potrebbe in ogni caso essere messa in discussione la vice presidenza di Spirlì.



Nel centrosinistra il Pd è invece il partito più votato con il 13,18%, seguito dal M5S al 6,48%. Per entrare in Consiglio regionale le liste all’interno della coalizione devono raggiungere il 4%, da cui resta quindi fuori “Tesoro Calabria”, la lista di Carlo Tansi, al 2,28%.



Nella coalizione civica, infine, supera al momento il 4% solo la lista “De Magistris presidente“.



