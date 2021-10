Regionali | Tutte le preferenze dei candidati vibonesi, ecco la speciale “classifica”

Dalle elezioni regionali della Calabria sono quattro i vibonesi usciti “vincitori” ed eletti in Consiglio regionale. Si tratta di: Michele Comito, il più votato nella lista di Forza Italia nella circoscrizione Centro; Francesco De Nisi, eletto con Coraggio Italia; Raffaele Mammoliti, unico vibonese della coalizione di centrosinistra ad entrare in Consiglio; e Antonio Lo Schiavo, uno dei due eletti in tutta la Regione nella coalizione di de Magistris.

Tra coloro che hanno ottenuto un consistente numero di preferenze, pur non risultando eletti, spiccano l’avvocato leghista Franco Muzzopappa, il consigliere uscente Luigi Tassone – su cui ha pesato il mancato appoggio di Brunello Censore – e il neurologo Domenico Consoli.

Di seguito, in ordine di preferenze ottenute, i risultati di tutti i candidati vibonesi alle elezioni regionali del 3 e 4 ottobre 2021:

– Michele Comito (Forza Italia, eletto): 13.704

– Francesco De Nisi (Coraggio Italia, eletto): 9.158

– Raffaele Mammoliti (Partito Democratico, eletto): 6.030

– Luigi Tassone (Partito Democratico): 4.199

– Franco Muzzopappa (Lega): 3.692

– Domenico Consoli (Calabria Sicura): 2.892

– Antonio Lo Schiavo (De Magistris presidente, eletto): 2.411

– Sabatino Falduto (Fratelli d’Italia): 1.928

– Brunello Censore (Oliverio presidente): 1.857

– Giuseppe Condello (Psi): 1.655

– Massimo L’Andolina (Noi con l’Italia): 1.364

– Antonio Maglia (Calabria sicura): 1.307

– Michele Rombolà (Un’altra Calabria è possibile): 1.113

– Domenico Santoro (M5S): 859

– Tiziana De Nardo (Forza azzurri): 650

– Mariella Calogero (Psi): 623

– Giovanna Aurora Corso (Calabria resistente e solidale): 614

– Maria Brosio (Fratelli d’Italia): 613

– Nicole Amodio (De Magistris presidente): 498

– Carla Piro (DemA): 430

– Lucia Quattrocchi (Tesoro Calabria): 234

– Cecilia Poggi (DemA): 49