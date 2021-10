Regionali, Tucci (M5S): “Centrodestra è rimasto compatto, noi no” (VIDEO)

“Aspettiamo i dati definitivi, ma il centrodestra ha vinto di fatto le elezioni e l’ha fatto rimanendo compatto. Noi abbiamo provato fino all’ultimo a fare la grande coalizione con centrosinistra e liste civiche, ma non ci siamo riusciti”. Così il deputato vibonese del M5S Riccardo Tucci, intervenuto ai nostri microfoni nella redazione di Zoom24. “Qua in Calabria per diverse vicissitudini non ci siamo riusciti, ma si sono create le basi per il futuro. L’alleanza nel campo progressista è la strada giusta da seguire”.

Le difficoltà nella scelta del candidato presidente potrebbero aver pesato sul risultato elettorale? “Il risultato non è riconducibile soltanto a questo. I problemi sono stati diversi. Inutile stare a raccontarci quanto la Calabria sia un territorio difficile. C’è da lavorare sulle prospettive di programma: diciamo che se avessimo trovato prima Amalia Bruni, verso aprile-maggio, forse il risultato sarebbe stato diverso. Dobbiamo evidentemente migliorare sotto diversi aspetti, ma è un’alleanza che sta nascendo adesso”.

“La Calabria – ha aggiunto parlando della legge elettorale – è l’unica regione che non permette il voto disgiunto, che permette di esprimere un voto di opinione su cui il M5S è molto forte”. E anche per il voto dei fuori sede “dobbiamo trovare una soluzione per permettere anche a loro di poter votare”: “Sono due problemi determinanti non per i partiti – spiega Tucci – ma per poter permettere ai cittadini calabresi di esprimersi al 100%”.

E sul risultato del Movimento 5 Stelle: “Il M5S ha sempre sofferto le elezioni amministrative a causa del voto di preferenza. Ma in questo caso è un voto che siamo riusciti a ottenere per il lavoro sul territorio, e questo è un buon punto di partenza. Aspettiamo il risultato finale, ma non abbiamo mai avuto consiglieri regionali e il nostro obiettivo è riuscire ad entrare in Consiglio. Questo per noi diventerà un primo passo storico“.