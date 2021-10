A distanza di un anno dalla morte di Jole Santelli la Calabria torna al voto. Flussi elettorali, risultati ed analisi del voto saranno forniti in tempo reale su l’altro Corriere Tv (canale 16) con una lunga maratona che prenderà il via da qualche minuto prima della chiusura delle urne.

L’appuntamento è quindi in programma oggi, lunedì 4 ottobre, a partire dalle 14.45 in diretta dagli studi di Lamezia Terme ed andrà in onda sul canale 16 de L’Altro Corriere Tv. Previsti anche collegamenti dalla redazione di Zoom24, Catanzaroinforma e l’Eco dello Jonio e dalle sedi dei candidati. Il tutto sarà trasmesso anche da Telespazio tv.