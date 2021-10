Per le elezioni regionali in Calabria i candidati alla carica di presidente della Regione sono quattro: il capogruppo di Forza Italia alla Camera, Roberto Occhiuto, per il centrodestra; la ricercatrice Amalia Bruni per il centrosinistra; il sindaco di Napoli Luigi de Magistris per un polo civico e l’ex governatore Mario Oliverio da indipendente.

A sostegno di Occhiuto ci sono sette liste: Forza Italia, Forza Azzurri Occhiuto presidente, Fratelli d’Italia, Lega, Udc, Coraggio Italia e Noi con l’Italia. Bruni avrà l’appoggio di sette liste: Pd, Amalia Bruni presidente Calabria Sicura, Movimento 5 Stelle, Tesoro Calabria, Calabria Libera, Psi, Europa Verde, Dpam-Democrazia popolare animalista. Sei le liste che compongono la coalizione di de Magitris: De Magitris presidente, DemA, Uniti con de Magistris, Per la Calabria con de Magistris, Un’altra Calabria è possibile e Calabria resistente e solidale. Oliverio, infine, scenderà in campo con una lista: Oliverio presidente Identità calabrese.

Di seguito tutti i candidati nella circoscrizione Centro, quella che comprende le province di Vibo, Catanzaro e Crotone.

CANDIDATO PRESIDENTE: AMALIA BRUNI

Partito Democratico:

Giuseppina Iemma

Ernesto Francesco Alecci

Annagiulia Caiazza

Gianluca Cuda

Fabio Guerriero

Raffaele Mammoliti

Luigi Tassone

Aquila Villella

Amalia Bruni presidente Calabria Sicura:

Marianna Caligiuri

Desirée Addesi

Domenico Consoli

Antonella Drosi

Antonino Maglia

Raffaela Renna

Michele Sirianni

Davide Zicchinella

Movimento 5 Stelle:

Bausone Alessia

Santoro Domenico

Afflitto Francesco

Panedigrano Nicolino detto Pane o Pani

Pisani Simona

Rochira Federica

Stranieri Luigi Antonio

Vero Nicola

Psi:

Giuseppe Condello;

Maria Domenica Calogero;

Caterina Villirillo;

Antonio Rocca;

Mariella Manna;

Giuseppe Antonio Pipicelli;

Barbara Buoncore;

Saverio Mazzei.

Europa Verde:

Amodeo Orlando

Sisca Alessia

Caligiuri Roberto

Campana Giuseppe

Giglio Patrizia

Romano Giusy Elisa

Cusa Paolo

Tesoro Calabria:

Carlo Tansi detto Tanzi

Oddone Adone detto Pino

Iolanda Baretta

Vittorio Emanuele

Maria Caterina Gatto detta Caterina

Lucia Quattrocchi

Vittorio Scerbo

Domenica Annunziata Scida detta Mimma

Dpam-Democrazia popolare animalista:

Vincenzo Cerullo

Francesca Cosenza

Giovanni Miliè

Anna Casaburi

Nicola Moricca

Teodora Gualtieri

Pino Barbaro

Isabella Campana

CANDIDATO PRESIDENTE: ROBERTO OCCHIUTO

Forza Italia:

Michele Comito

Valeria Fedele

Salvatore Gaetano detto Pablo

Carmela Maiolo

Giovanni Matacera

Silvia Parente

Antonello Talerico detto Talarico o Tallarico o Tallerico

Peppino Zaffina detto Pino

Forza Azzurri Occhiuto presidente:

Pasqualino Scaramuzzino

Tranquillo Paradiso

Rosi Rubino

Tiziana De Nardo (ex sindaco di Pizzoni)

Ottavio Tesoriere

Giorgio Arcuri

Francesco Mauro (attuale sindaco di Sellia Marina);

Teresa Ruberto

Fratelli d’Italia:

Filippo Pietropaolo (consigliere regionale uscente)

Antonio Montuoro

Rosina Mercurio

Maurizio Conforto

Sabatino Falduto

Maria Brosio

Michele de Simone

Antonella Verterame

Lega:

Pina Scigliano

Sandra Tassoni

Francesco Muzzopappa

Pietro Raso

Filippo Mancuso

Nicola Daniele

Giuseppe Macrì

Antonietta D’Amico

Udc:

Flora Sculco

Sinibaldo Esposito

Pasquale Giuseppe Capicotto

Francesco Antonio Fusca

Gennaro Lerose

Azzurra Rita Ranieri

Filippo Scalzi

Marisa Zangari

Coraggio Italia:

Carmen Carceo

Francesco De Nisi

Caterina Garzaniti

Mario Migliarese

Cosima Teresa Miletta

Denise Priolo

Frank Mario Santacroce

Elisabetta Zaccone

Noi con l’Italia:

Alessia De Fina

Massimo L’Andolina

Anna Teresa Mirarchi

Francesco Liberato Mirigliani

Maria Rosaria Nesci

Michele Rosato

Concetta Stanizzi

Silvio Noce

CANDIDATO PRESIDENTE: LUIGI DE MAGISTRIS

De Magistris presidente:

Anna Falcone

Nicole Amodio

Luigi Borrelli

Ines Caliò

Filippo Antonio Capellupo

Antonio Maria Lo Schiavo

Rosario Piccioni

Dalila Venneri

DemA:

Amedeo Colacino

Francesca Gallello

Giuseppe Gallucci

Giuseppe Grillo

Rita Maria Militi

Eugenio Occhini

Carla Piro

Caecilia Poggi

Uniti con de Magistris:

Bruno Aversa

Antonio Graziano

Marisa Garofalo

Sandra Iuliano

Alessandra Pasqua

Annamaria Rosano

Giancarlo Spadanuda

Salvatore Staine

Calabria resistente e solidale:

Giuseppe Buffa detto Pino

Giovanna Aurora Corso

Giuseppe Francica

Carlo Alberto Leone detto Carlo

Mariagrazia Raffaelli

Anna Rotella

Maria Grazia Scola

Ilario Scuteri detto Lallo

Un’altra Calabria è possibile:

Domenico Lucano detto Mimmo

Carla Elia

Elisabetta Furlano

Salvatore Orlando

Michele Rombolà

Filippo Sentito

Daniela Totolan

Elisabetta Treccozzi

CANDIDATO PRESIDENTE: MARIO OLIVERIO

Oliverio presidente Identità calabrese:

Bruno Censore

Teodoro Angotti

Francesco Arena

Giusy Eulalio

Giovanna Farago

Ivan Frustagli

Giovanna Giacco

Innocenza Giannuzzi