Regionali, Roberto Occhiuto chiude a Vibo la campagna elettorale

Il candidato del centrodestra Roberto Occhiuto, dopo aver salutato nella serata di ieri Reggio Calabria, chiuderà questa sera alle 19 a Vibo Valentia la campagna elettorale per le regionali del 3 e 4 ottobre, di Forza Italia e Forza Azzurri, con un comizio pubblico in Piazza Martiri d’Ungheria. Dopo i saluti del sindaco, Maria Limardo, interverranno: il coordinatore regionale di Forza Italia, Giuseppe Mangialavori; il responsabile Sud di Forza Italia, Francesco Cannizzaro; il presidente di Regione Piemonte, Alberto Cirio; il presidente di Regione Basilicata, Vito Bardi; la presidente della commissione bilaterale per l’Infanzia e l’adolescenza, Licia Ronzulli.

Concluderà il candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Calabria, appunto, Roberto Occhiuto che ieri sera ha fatto tappa a Reggio Calabria, con i leader nazionali Tajani e Brunetta e il coordinatore regionale Mangialavori: “Un uomo solo non può cambiare la Calabria. Ma io cambierò la Calabria, perché non sono solo -ha detto Occhiuto -. Ho una grande squadra con me”.

“Nella formazione delle nostre liste abbiamo tenuto altissima l’asticella dell’attenzione – ha sottolineato Roberto Occhiuto – anche rinunciando a qualche candidatura che ci avrebbe fatto prendere qualche voto in più. Le nostre sono liste pulite”. Poi, rivolgendosi all’elettorato reggino, Occhiuto ha ricordato di provenire da un’altra città della Calabria. “Non ho bisogno di dimostrare, nella mia città, quello che so fare. Molte opere – ha sostenuto – richiamano il cognome Occhiuto. Io voglio dimostrare quello che so fare anche alla città di Reggio Calabria. Dimostrare, tra quattro anni, con i fatti, che Reggio Calabria ha avuto una regione amica. E uno dei primi obiettivi riguarderà l’aeroporto, affinché riesca ad essere una infrastruttura capace di dare sviluppo a tutta la Regione. Voglio governare la Calabria per dimostrare a tutti che la Calabria è una regione governabile, svolgendo il nostro compito in continuità con l’opera di Jole Santelli”.