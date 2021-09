Dado per brodo ritirato dai supermercati. La segnalazione dal ministero della Salute

La tutela de consumatore e la sua salute, prima di tutto. Cresce l’attenzione per la sicurezza alimentare ancora di più se ha a che fare con le allergie. Per questo il ministero della Salute, ha diffuso sul suo sito internet, una nuova allerta alimentare che stavolta riguarda un prodotto granulare, il Mon Bouillon 200g, preparato per brodo e condimento con estratto di lievito. Diversi lotti di questo prodotto sono stati richiamati per presenza di allergeni non dichiarati in etichetta. Il richiamo riguarda nello specifico i seguenti lotti e date di scadenza che si trovano sul fondo dell’astuccio e sul sacchetto: 020069, 020090, 020097, 020111, 020132, 020160, 020202, 020258, 020314, 020328, 020344, 021011, 021053, 021081, 021109, 021123, 021179, 021200, 021018 con date di scadenza o termine minimo di conservazione 09/21, 10/21, 11/21, 12/21, 01/22, 03/22, 05/22, 06/22, 07/22, 08/22, 09/22, 10/22, 11/22, 12/22, 01/23. I lotti richiamati sono stati prodotti dall’azienda Dialcos Spa nello stabilimento di Due Carrare, in provincia di Padova alla via Via Veneto,27. Per informazione contattare alert@dialcos.it. Il preparato interessato dal richiamo è sicuro per i consumatori che non soffrono di allergia alle arachidi. Il consumo è dunque pericoloso per le persone affette da allergia alle arachidi. Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, raccomanda di verificare il lotto del prodotto e, se corrisponde ad uno di quelli segnalati, di riportarlo al punto vendita per avere un rimborso o una sostituzione.