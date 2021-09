Volley, Tonno Callipo verso l’esordio: al via sesta settimana di preparazione (VIDEO)

Ha avuto inizio oggi la penultima settimana di lavoro per la Tonno Callipo, prima di quella che porterà poi all’esordio in Campionato. I giallorossi saranno in campo a Taranto il 10 ottobre. Sarà anche la settimana più probante per Saitta e compagni essendo impegnati, da giovedì in poi, in tre test di spessore con due delle annunciate protagoniste della Superlega. Ovvero due volte sul campo dei Campioni d’Italia della Lube Civitanova e poi contro i loro vice, la Sir Safety Conad Perugia.

Il planning degli allenamenti stilato dallo staff tecnico guidato da Valerio Baldovin prevede due doppie sedute, oggi, giornata di ritorno in palestra dopo il weekend di riposo, e domani martedì 28 settembre: pesi al mattino e tecnica al pomeriggio. Si prosegue mercoledì mattina partenza per le Marche, dove nel pomeriggio é previsto un allenamento all’Eurosuole Forum di Civitanova. Giovedì, dopo una seduta di tecnica al mattino sempre presso l’impianto marchigiano, nel pomeriggio andrà in scena la prima amichevole tra la Tonno Callipo e la squadra di casa allenata dell’ex Blengini. L’indomani si replica: al mattino seduta di pesi per i giallorossi, e nel pomeriggio bis del test contro Juantorena e compagni. Chiusura di settimana sabato quando nel pomeriggio, dopo il trasferimento in Umbria al mattino, andrà in scena la seconda prestigiosa amichevole contro il Perugia allenato da Grbic, anch’essa formazione infarcita di campioni. Quindi il ritorno in sede e domenica di riposo.

Quelli contro Civitanova e Perugia concluderanno per la Tonno Callipo una serie di test che, iniziati con un graduale coefficiente di difficoltà, forniranno a coach Baldovin le giuste risposte al cospetto di due consolidate big della Superlega, che Nishida e compagni si ritroveranno dall’altra parte della rete anche in campionato. Di fronte ci saranno anche vari freschi Campioni Europei che giocano nelle due squadre avversarie di Vibo. Tutto ciò in vista poi dell’imminente esordio nel 15° torneo di Superlega che vedrà la squadra del presidente Pippo Callipo di scena a Taranto, neo promossa del torneo.

Dunque overture con Civitanova-Vibo che andrà in scena sia giovedì 30 settembre che venerdì 1 ottobre. La squadra detentrice del tricolore presenta i nuovi innesti Zaytsev (al momento alle prese con i postumi dell’intervento al ginocchio), Gabi Garcia che lo rileverà in avvio di stagione e Lucarelli, accanto ai titolati De Cecco, Juantorena, Simon, Anzani e Kovar, oltre agli ex Diamantini e Sottile. Un roster che come ogni anno sarà impegnato a far bene in tutte le competizioni nazionali ed europee.

Non di meno interesse sarà il match di sabato 2 ottobre con Perugia del neo-allenatore Nicola Grbic. Accanto agli ex giallorossi Anderson e Mengozzi, arrivati la scorsa estate in Umbria, ecco il re dei palleggiatori Giannelli sbarcato dopo una vita a Trento, oltre gli altri azzurri d’oro Colaci, Piccinelli e Ricci. Quindi il forte Kamil da Civitanova ed i riconfermati Solé e Leon che non hanno bisogno di presentazioni. Insomma due test che saranno un valido banco di prova per la rinnovata Tonno Callipo ed in cui i vari Nishida, Douglas, Flavio, Borges e tutti gli altri avranno modo di misurare non solo il grado di forma raggiunta, quanto le proprie ambizioni e l’intesa di gruppo in una Superlega che si preannuncia spettacolare.