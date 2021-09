Vibo Valentia si conferma un punto di riferimento per la medicina di genere. Un convegno di carattere nazionale si è infatti tenuto nella città calabrese sabato 25 settembre con l’obiettivo di continuare la promozione di una una chiave di lettura diversa nella professione, una prospettiva che guarda alle differenze di genere sia nella terapia che nella diagnosi.

Differenze tra uomini e donne, dunque, che sono rilevanti nelle tematiche respiratorie in periodo di Covid, ma anche per aspetti di carattere nutrizionale e non solo. Con un’innovazione: al convegno, affianco a professionisti affermati, hanno partecipato i ragazzi degli ultimi anni delle scuole superiori, per promuovere una cultura diversa della medicina anche nelle future generazioni di medici. “Il giovane è affascinato dalla medicina – ha detto il presidente dell’ordine dei medici di Vibo Maglia – come scienza e non come sciamani, come interesse e passione per la ricerca”.