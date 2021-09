Salvini in Calabria per la chiusura nazionale della campagna elettorale

Il leader della Lega, Matteo Salvini, tornerà in Calabria venerdì primo ottobre per la chiusura della campagna elettorale.

“Alle 18 – scrive in una nota il commissario regionale del partito Giacomo Francesco Saccomanno – il capitano sarà a Catanzaro, unitamente a tutti i candidati regionali e ai dirigenti, per dare l’ultimo impulso ad una lunga cavalcata che lo ha visto attraversare in lungo e in largo la regione per sostenere il grande progetto della Lega. Una Calabria che deve riprendere una guida certa e sicura e che potrà, veramente, cambiare volto e ripartire alla grande, grazie, anche, alle competenze ed alle capacità che il partito metterà a disposizione del futuro governo della regione. Un evento eccezionale che non è mai accaduto e che vedrà un leader nazionale chiudere, per la prima volta, in Calabria una campagna elettorale di rilevante valenza. Grazie al contributo di molti calabresi, finalmente, questa regione potrà conseguire in risultato eccezionale e potrà, certamente, sostenere un vero progetto di cambiamento che dovrà portare a superare il divario negativo che finora ha accompagnato la regione in tutte i settori. Si intravede all’orizzonte la possibilità che gli ultimo posti nelle classifiche nazionali non vedano più il nome Calabria!”.