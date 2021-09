Ucid Calabria, eletto il nuovo presidente: è Francesco Augurusa

L’Ucid Calabria (Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti) ha rinnovato i suoi organismi e ha eletto Francesco Augurusa come presidente regionale e Pino Campisi come segretario generale. “La Calabria – si legge in una nota – potrà intraprendere l’uscita dalla strada dell’isolamento socio-economico se saprà ritrovare fiducia e progettualità in una nuova classe dirigente che attraverso forme consolidate di impegno, come praticato dall’Ucid in settant’anni di storia, generatrice di luoghi fucine, in risposta al presente e alle prospettive di futuro”.

Il presidente Francesco Augurusa, attuale vicepresidente nazionale del Movimento Giovani, ha tracciato le linee guide per la nuova Ucid regionale con l’ambizione di essere interlocutrice nelle istituzioni regionali, punto di rifermento di imprenditori. Costruendo reti tra le organizzazioni di ispirazione cristiana e dare risposte concrete ai bisogni del territorio. “In questa direzione bisogna favorire la corresponsabilità – afferma Augurusa – con una missione che si basi su tre caratteristiche: fare pensato, esempio e coerenza e generare leadership. Fare pensato inteso come capacità di attuare un agire con alla base una riflessione di risultato. Esempio e coerenza, nel senso che la società contemporanea in cui viviamo deve essere il luogo da vivere per rilanciare valori e capacità del fare verso il bene comune, la missione pilastro dell’Ucid. Generare leadership e formare classe dirigente, comunità di persone. Orientando il nostro essere in direzione dei segni dei tempi, nella consapevolezza che fedeltà è cambiamento, generando nuove idee, visione ispiratrice di futuro, in coerenza con l’ispirazione che sorge dalla dottrina sociale della Chiesa”.

Secondo Augurusa dentro il Pnrr “si articola una strategia lungo tre assi strategici: digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica e l’inclusione sociale. L’Ucid ha già costruito una direzione attiva per coinvolgere e accompagnare aziende e territori. Uno dei territori di riferimento è quello industriale, accompagnato da processi formativi e di competenze adatti allo sviluppo sostenibile. Virtus Lab, spin-off dell’Ucid, è il community lab che forma ed informa attraverso i servizi di informalavoro e di formazione dei giovani per l’inserimento nel mondo del lavoro progetto. Risponde alle esigenze occupazionali delle imprese, reclutando, formando e certificando forza lavoro in linea con i profili richiesti”.

Pino Campisi, eletto segretario regionale Ucid, esperto di politiche del lavoro, avverte la necessità di alcuni interventi per “ridare forza motrice ad una Calabria che non riesce a dare risposta alle nuove generazioni, come ci indicano le Settimane Sociali: ambiente, lavoro, futuro, cambiare il modello di sviluppo, concentrati sulle fragilità del territorio, cercando tuttavia di guardare al Sud come ad un luogo di resilienza e innovazione, capace di rispondere alla vulnerabilità emergenti. Tutto questo non avrebbe un punto di partenza se non guardassimo alla nuove competenze per la nuova economia, sia italiana che europea a partire da: digital creativity, digital learning specialist, competenze sociali e civiche , sistema duale e l’apprendistato ( pratiche di work based learning ) lavoratori della conoscenza con adattabilità alla società postindustriale, alla luce anche di un superamento necessario della povertà educativa presente ai vari livelli d’istruzione. Rilanciando le filiere formative, sostenendo i luoghi dove la formazione e il lavoro sono concretezza, come avviene con gli ITS” .

A breve l’UCID inizierà un percorso di incontri con imprese e Terzo Settore, ITS Calabria, aree del volontariato allargato. Per Augurusa e Campisi “il nuovo Consiglio direttivo dovrà avere il carisma per saper fare squadra e capacità di aggregare verso un’ideale comune. Con forte entusiasmo per il ‘domani’. Con donne e uomini propositivi e capaci, che pongono al servizio di questa organizzazione solide esperienze personali, professionali e associative. Valide premesse dalle quali rilanciare il gruppo regionale”.