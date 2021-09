Regionali | Giovanni Toti a Vibo: “Applichiamo alla Calabria il modello Liguria” (VIDEO)

“Noi ci siamo anche con la nostra esperienza ligure: siamo regioni lontane ma molto simili, e si deve applicare il modello Liguria alla Calabria“. Così il presidente della Regione Liguria, e cofondatore di “Coraggio Italia“, Giovani Toti, presente oggi a Vibo Valentia a sostegno del partito candidato alle prossime elezioni regionali calabresi. Il “modello Liguria”, spiega, è quello che amministra “valorizzando il merito, formando i giovani per un nuovo lavoro, realizzando infrastrutture in tempi rapidi come è stato fatto con il ponte di Genova, lottando contro il dissesto idrogeologico che da noi come qui ha portato lutti e distruzione”.

“La Calabria può e deve trainare lo sviluppo di un Paese che sta ripartendo. Queste elezioni sono fondamentali: sulle spalle del prossimo presidente – ha continuato Toti – c’è una grande responsabilità perchè dobbiamo saper utilizzare al meglio i fondi del PNRR sviluppare il turismo e rendere più vivibile una regione che ha bisogno di tutto: di strade, di una gestione migliore dei rifiuti, di recuperare la propria acqua, di valorizzare il suo agroalimentare”. “C’è molto da fare – ha concluso il presidente della Liguria – e come ci stiamo riuscendo in Liguria possiamo farlo anche qui, al fianco di Roberto Occhiuto, la persona giusta per scrivere questa nuova pagina per la Calabria“.

Presente poi l’ex senatore Franco Bevilacqua che, ai nostri microfoni, ha dichiarato: “Siamo alla prima esperienza elettorale, il tentativo è ridare speranza al paese, rivolgerci a chi non vota più perchè non ha fiducia nella politica. Noi abbiamo provato a fare delle liste competitive, con persone che non siano solo portatori di voti, abbiamo cercato qualità“.

A proposito di candidati, la persona scelta per il Vibonese è l’ex presidente della Provincia Francesco De Nisi: “Per la nostra regione è un momento cruciale – ha dichiarato De Nisi – per l’opportunità di sviluppo che si presenteranno. La mia esperienza da amministratore locale voglio metterla a disposizione per contribuire a rendere possibile un progetto di crescita“. Su Vibo, in particolare, quali sono le priorità? “Bisogna sollevare l’economia di questa città che negli ultimi dieci anni è terribilmente crollata, le aziende sono quasi tutte scomparse. Tutta la provincia di Vibo è da ricostruire, come economia, come servizi pubblici. A partire dalla sanità dove abbiamo praticamente solo un’azienda che fa da tesoreria per le altre Asp“.

Presente infine anche Giovanni Carè, coordinatore regionale dei giovani di Coraggio Italia: un piccolo gruppo che spera di cambiare il modo di fare politica. Lo vuole fare, però, accanto a personalità “navigate”: “Non pensiamo ci debba essere una lotta generazionale, ma un passaggio di testimone da chi ha fatto politica a chi vuole affrontare nuove sfide. Non si può avere la presunzione, essendo giovani, di essere competenti e dare subito delle risposte. Cerchiamo di imparare anche da chi ha già fatto politica: potevano fare di più, potevano fare di meno, lasciamo agli altri giudicare, ma vogliamo imparare per avere poi la possibilità di partecipare attivamente“.