Meteo, oggi riscoppia l’estate in tutta Italia

Le previsioni meteo di oggi, venerdì 24 settembre, confermano che per almeno un paio di giorni in Italia andrà in scena un sensazionale ritorno di fiamma dell’estate. A renderlo possibile è l’inaspettata rimonta dell’anticiclone a matrice sub-tropicale, che regalerà molto sole e temperature a tratti addirittura caldissime. Salvo poi cedere di nuovo il testimone ai temporali in chiusura di weekend.

Il team de iLMeteo.it scrive che venerdì il tempo risulterà “stabile praticamente su tutto il Bel Paese”, a parte “qualche residuo disturbo sulla Sicilia sud-orientale” e alcune foschie sparse al mattino in “Val Padana e nelle vallate più interne del Centro”. Contestualmente, prosegue il sito, la presenza dell’anticiclone favorirà un generico rialzo termico, che porterà la colonnina di mercurio a toccare i “30-31 gradi su Toscana e Lazio e fino a 32-33 gradi su alcuni angoli del Sud”. Un po’ più contenute le temperature al Nord, dove comunque si registreranno “26-27 gradi sulla Val Padana” e punte di “28-29 gradi nelle vallate alpine dell’Alto Adige”.