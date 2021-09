Incidente stradale, muore un giovane di 22 anni

Un gravissimo incidente stradale si è verificato martedì sera a Cisano sul Neva, in Liguria. Un motociclista 22enne, Fausto D’agostino di origini calabresi, ha perso la vita schiantandosi contro un muretto e poi contro un albero. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane avrebbe perso il controllo della moto. Sul posto sono giunti i soccorsi, ma per il giovane non vi è stato niente da fare.

La vittima era originaria di Roggiano Gravina, nel Cosentino, ma per motivi di lavoro era emigrato in Liguria insieme con la famiglia.