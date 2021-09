CORONAVIRUS CALABRIA | Dati in miglioramento (+143 casi) ma altri 4 morti

Sono 143 i nuovi contagi da Coronavirus in Calabria, a fronte di 3.407 tamponi processati e con un tasso di positività del 4,20%. Si tratta di dati in calo rispetto a ieri, quando sono stati registrati 178 casi e un tasso di positività del 4,93%. A riportarlo il bollettino ufficiale della Regione.

I nuovi casi si trovano: Catanzaro (+17), Cosenza (+39), Crotone (+15), Reggio Calabria (+63), Vibo Valentia (+9), altra regione o Stato estero (0). I nuovi guariti sono 297, con gli attualmente positivi in calo che arrivano oggi a 4.185.

Ricoveri e decessi.

In calo i ricoveri, sia in Terapia intensiva (13, -1) che nei reparti Covid (158, -10). Registrati poi altri 4 morti: uno per ogni provincia, ad esclusione del Catanzarese. Il numero delle vittime del virus in Calabria da inizio pandemia sale così a 1.389.

Sul territorio i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 257 (15 in reparto, 4 in terapia intensiva, 238 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 11085 (10935 guariti, 150 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 1423 (42 in reparto, 4 in terapia intensiva, 1377 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 25605 (24971 guariti, 634 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 338 (8 in reparto, 0 in terapia intensiva, 330 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 7653 (7540 guariti, 113 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 1726 (82 in reparto, 4 in terapia intensiva, 1640 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 27416 (27029 guariti, 387 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 95 (6 in reparto, 0 in terapia intensiva, 89 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 6211 (6114 guariti, 97 deceduti).