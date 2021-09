Aumento bollette 2021 sventato: ok al decreto anti-stangata. Ecco cosa prevede

Il Consiglio dei Ministri di oggi ha approvato il decreto legge contro l’aumento del costo delle bollette energetiche. Il vertice convocato dal premier Mario Draghi ha chiuso un cerchio che si era aperto con l’annuncio dei rincari da parte del ministro per la Transizione ecologica, Roberto Cingolani, nelle scorse settimane. Dichiarazioni che avevano sollevato un putiferio di reazioni tra i cittadini e nel mondo politico che hanno portato inevitabilmente il governo a studiare possibili soluzioni, per far in modo che, come già annunciato dalla ministra Mariastella Gelmini, “l’aumento del costo delle forniture di gas ed energia elettrica non finisca in bolletta e pesi su famiglie e imprese”.

E così, come previsto, il decreto con i fondi anti-rincari è stato già approvato per permettere all’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera) di definire in tempo le tariffe di luce e gas per il trimestre ottobre-dicembre. “Un provvedimento importante per le imprese e le famiglie, per la fasce di reddito più basse e la categorie vulnerabili”, come dichiarato dal ministro Andrea Orlando al termine del Cdm.

