Acquista un trattore online: paga 6 mila euro, il venditore sparisce ma viene catturato

Aveva la necessità di acquistare un trattore cingolato e grazie ad una ricerca eseguita su un noto sito di annunci online si era imbattuto in una offerta dal prezzo particolarmente conveniente: troppo allettante per esser vero, tant’è che l’annuncio si è rilevato una vera e propria truffa. A cadere vittima del raggiro un uomo di Lioni, nell’Avellinese, che contattato l’inserzionista, un 30enne della provincia di Reggio Calabria, ha chiesto maggiori chiarimenti sul mezzo, ricevendo delle spiegazioni dettagliate che hanno conquistato la sua fiducia e lo hanno convinto e eseguire il pagamento di 6mila euro, effettuato con un bonifico bancario.

Come accade spesso in questi casi, però, una volta ricevuta la somma pattuita, il venditore non ha consegnato la consegna della macchina agricola. La vittima ha così denunciato tutto ai Carabinieri di Lioni che dopo una serie di accertamenti sono risaliti al presunto malfattore, tra l’altro già noto alle Forze dell’Ordine, che è stato denunciato in stato di libertà.