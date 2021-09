‘Ndrangheta al Nord, Dia: “Ben 46 locali, usati schemi tipici calabresi”

Di redazione



La relazione semestrale ne ha individuati 25 in Lombardia, 14 in Piemonte, 3 in Liguria, 1 in Veneto, 1 in Valle d’Aosta e 1 in Trentino Alto Adige