Dramma nel Reggino, muore donna di 47 anni madre di tre figli

Un intero comune sotto shock per la morte di una persona ben voluta da tutti e apprezzata per la sua generosità, per i suoi modi di fare.

Montebello Jonico, in provincia di Reggio Calabria, piange la morte di Maria Sapone, moglie dell’assessore Vincenzo Monterosso. La donna è deceduta all’improvviso per un malore che non le ha lasciato scampo. Inutili i soccorsi dei sanitari del 118.

La triste notizia è stata comunicata dal sindaco Maria Foti che, attraverso la propria pagina Facebook, ha scritto: “L’amministrazione Comunale partecipa al dolore dell’Assessore Vincenzo Monterosso per la perdita dell’amata moglie e madre esemplare Maria Sapone”.

Tra i tanti messaggi di cordoglio si legge: “Siamo vicini a questo dolore incolmabile…una notizia che ha sconvolto un intera comunità…Cara Maria sei stata una donna con un carattere che sempre ho ammirato…eri una donna piena di vita…adesso sarai l’angelo custode della tua amata famiglia e specialmente dei tuoi splendidi figli”. Maria aveva 47 anni ed era mamma di tre figli.