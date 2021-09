La visita di Mattarella a Pizzo “costa” una settimana di Dad al Nautico

Tutto pronto oggi per l’arrivo del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel Vibonese. La massima autorità dello Stato sarà infatti presente all’Istituto Nautico di Pizzo per l’inaugurazione dell’anno scolastico 2021/22, un evento – trasmesso in diretta su Rai1 – con numerosi ospiti dello sport, della musica e non solo. Lo spettacolo ha mobilitato nelle ultime settimane diversi tecnici per preparare tutto il necessario, il cui “costo” per gli studenti sarà tornare in classe con… una settimana di ritardo.

Per smontare tutto quanto allestito nei pressi dell’istituto napitino, infatti, per tutti gli alunni del Nautico è stata prevista una settimana di didattica a distanza (Dad). Quella a cui ci siamo – purtroppo – abituati nel corso degli ultimi due anni scolastici ma che, in realtà, dovrebbe essere solo l’extrema ratio in caso di contagi da Coronavirus.

E così mentre in tutta la Calabria gli studenti tornano tra i banchi oggi, 20 settembre, e mentre il ministro Bianchi viene al Pizzo in onore della “ripresa” e della volontà di dire “addio” alla Dad, gli studenti dell’Istituto Nautico ricominceranno le lezioni, ancora una volta, davanti ad uno schermo, soli, nella propria cameretta.