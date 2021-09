Convegno Anpit su “Italia Futura: Turismo e Cultura in Calabria Centro del Mediterraneo”

Nella giornata di domani (21 settembre), per iniziativa dell’ANPIT, al T-Hotel di Lamezia Terme, si terrà il convegno dal tema “Italia Futura: Turismo e Cultura in Calabria Centro del Mediterraneo”. I lavori saranno coordinati dal presidente regionale e vicepresidente nazionale dell’Associazione Imprenditoriale Francesco Catanese. Dopo i saluti dei presidenti provinciali Francesco Ambrogio (Cosenza), Antonio Berardi (Crotone) e Giuseppe Quattrocchi (Reggio Calabria), sarà Marco Furnari, Responsabile nazionale del dipartimento Coesione territoriale e politiche regionali, ad illustrare le idee e le proposte di ANPIT già contenute nel volume “Italia Futura” (Historica Edizioni, 2021).

Il nutrito programma, prevede nei primi interventi e tavole rotonde, moderate dal giornalista Pietro Melia, approfondimenti sulle opportunità che le risorse del Recovery Plan offrono su due ambiti il cui sviluppo è fondamentale per la rinascita economica e sociale della Calabria: Turismo e Cultura. Si rifletterà anche e soprattutto sulla necessità di mettere a sistema il ricchissimo patrimonio e le eccellenze della nostra regione, strada obbligata per vincere le sfide del futuro.

Fare fronte comune per uno sviluppo sostenibile e generativo – questa la proposta sostanziale di ANPIT Calabria – significa, pertanto, mettere insieme un parterre d’eccezione: rappresentanti del mondo della cultura come Gilberto Floriani (Capitale del Libro 2021), delle professioni come Rosario De Luca (Presidente Nazionale Fondazione Studi Consulenti del lavoro), delle Imprese come Alfio Pugliese (Commissario Straordinario Camera di Commercio di Crotone), delle Pro Loco come Antonello Grosso La Valle (Consigliere Nazionale Unpli). A questo, si aggiungono le vive testimonianze di chi nella terra di Calabria ha già messo in atto quelle buone pratiche di cui fare tesoro: Giovanni Macrì (sindaco di Tropea Borgo dei Borghi 2021), Rosaria Succurro (sindaco di San Giovanni in Fiore), Carmine Lupia (presidente dell’Associazione Cammino Basiliano ed ideatore-fondatore del modello Valli Cupe). Ed ancora, un apporto significativo verrà da coloro che operano nelle Istituzioni, come Marcello Manna (presidente Regionale Anci Calabria), Carmen Barbalace (dirigente settore Centri Storici, Borghi e Beni Culturali della Regione Calabria) e Anna Laura Orrico (già Sottosegretario per i Beni Culturali). Le conclusioni saranno affidate al Presidente Nazionale dell’ANPIT, Federico Iadicicco.

“Riteniamo – scrive in una nota il presidente ANPIT Calabria Francesco Catanese – le risorse del PNRR e della nuova programmazione comunitaria 2021-2027 destinate ai Comuni per rilanciare i borghi una vera occasione per la reale e attesa rigenerazione, dal punto di vista economico, sociale e culturale. Tutti auspichiamo cittadine più accoglienti, con più servizi, turisticamente più attrattive. I luoghi sono da valorizzare e promuovere per l’invidiabile ricchezza del patrimonio naturale e culturale, per i prodotti tipici e le tradizioni, per le bellezze del territorio. Ma ad oggi ci troviamo dinanzi paesi spopolati, abbandonati dai tantissimi che avrebbero anche voluto impegnarsi per innovare e creare futuro. Potrebbero divenire finanche habitat ideale per viaggiatori e nuovi residenti, per un turismo sostenibile e destagionalizzato. Ma (quasi) tutto rimane fermo. Queste borgate sono caratterizzate oggi da popolazione prevalentemente anziana e da un tasso d’invecchiamento più elevato rispetto al resto del territorio. Una Calabria sempre più vecchia ma immersa in contesti naturali singolari. Il volontariato e l’associazionismo sembrano così gli unici sostenitori di tali territori. Ed in tutto questo è veramente difficoltoso per le amministrazioni locali in carenza di organico qualificato permettersi di elaborare nuovi progetti. Ci auguriamo che il reclutamento di nuove professionalità nella pubblica amministrazione possa mitigare questa problematica. Altresì non si possono dimenticare, in tutto questo, le molte buone pratiche avviate da tanti Sindaci volenterosi, e da alcuni comuni come Tropea, che attraverso un percorso virtuoso, diventano, un vero e proprio “brand” richiamando visitatori da tutte le parti del mondo”.

E ancora: “La decisione del Governo di impegnare un’importante somma da destinare alla riqualificazione del patrimonio immobiliare -anche attraverso moderne tecniche biocompatibili, unito a decisi sforzi per la creazione di infrastrutture indispensabili ancora inesistenti o inadeguate (banda larga, servizi efficaci, collegamenti veloci ed economici), è un nitido incoraggiamento per invertire queste tendenze. La sensibilità delle giovani generazioni, se opportunamente aiutata ed orientata, potrebbe coglierne l’occasione. Ad esempio, una nuova scommessa per queste aree è rappresentata anche dal moltiplicarsi dello smart working, oltre che dalle Università a distanza (vedi l’esperienza di “South Learning” di Belmonte Calabro). Tutto questo potrebbe permettere a migliaia di conterranei finalmente di tornare nella terra natia. Naturalmente, non parliamo di processi “automatici”, tuttavia molto dipenderà da noi, dalla capacità, dalla volontà e dalla determinazione della classe politica di effettuare scelte precise in questa direzione”.

Ecco allora la proposta: “Creare un vero e proprio Sistema Calabria Futura in cui tutti gli attori confluiscano, indipendentemente dalle appartenenze, verso la medesima direzione. Perché lo scopo è comune: contribuire all’implementazione di percorsi effettivamente “sostenibili”, che siano “generativi” di vero benessere economico, di impatti rispettosi dell’ambiente e socialmente inclusivi e coesivi, per le nostre comunità territoriali, per l’intero paese e soprattutto per garantire opportunità alle generazioni future. L’ANPIT su questo e su tutto ciò che può portare la Calabria ad esser sempre più unita al resto d’Europa, vuol fare fronte comune, vuol fare sinergia, lavorare assieme agli altri appassionati dello sviluppo, per offrire il suo contributo con l’umiltà che la contraddistingue, ma con grande determinazione”.