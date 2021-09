L’amministrazione provinciale di Vibo Valentia ha deciso di costituirsi parte civile nel processo denominato Petrolmafie, o meglio “Rinascita due”, che inizierà il prossimo 4 ottobre , con l’udienza preliminare, nell’aula bunker di Lamezia Terme. Il tutto allo scopo di tutelare “gli interessi dell’Ente ed ottenere il risarcimento dei danni anche morali”. A patrocinare la costituzione in giudizio della Provincia sarà l’avvocato Maria Rosa Pisani, dipendente dell’Ufficio legale dell’Ente. Tra gli indagati, per i quali è stato chiesto il rinvio a giudizio, figura anche il presidente della Provincia Salvatore Solano. Dunque, la Provincia si costituisce, eventualmente, parte civile “contro” la sua stessa attuale amministrazione.

In sintesi. La Dda di Catanzaro ha chiesto il rinvio a giudizio per 85 indagati – stralciando alcune posizioni – coinvolti nell’inchiesta denominata “Petrolmafie” e conosciuta anche come “Rinascita 2” in quanto considerata l’immediata prosecuzione della attività di indagine portata avanti nella operazione “Rinascita Scott”. Nell’elenco degli 85 figurano anche l’attuale presidente della Provincia di Vibo, Salvatore Solano, l’ex consigliere comunale Francescantonio Tedesco e gli imprenditori vibonesi Giuseppe e Antonio D’amico. C’è anche il boss di Limbadi Luigi Mancuso. Molteplici i reati di cui sono accusati a vario titolo i soggetti coinvolti: dall’associazione di stampo mafioso al voto di scambio politico-mafioso, passando per riciclaggio di denaro, estorsioni, intestazione fittizia di beni e non solo.

L’udienza preliminare è stata fissata per il 4 ottobre nell’aula bunker di Lamezia Terme, dove si sta celebrando il maxi processo Rinascita.

Colpito il clan Mancuso.

Le attività investigative, dirette dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro e portate avanti dai Ros dei Carabinieri e dalla componente specialistica in materia di accise del Nucleo di Polizia Economico-Finanziario della Guardia di Finanza di Catanzaro, chiudono il cerchio sulle attività illecite di interesse dell’associazione di stampo mafioso capeggiata dal clan “Mancuso” di Limbadi (in provincia di Vibo Valentia), nell’ambito del remunerativo commercio fraudolento di prodotti petroliferi, colpendo gli assetti organizzativi e logistici del sodalizio.

I nomi degli 85 indagati per cui è stato chiesto il rinvio a giudizio:

AGOSTA Alberto Pietro, di Catania;

AGOSTA Enrico, di Catania;

AGUI’ Roberto, di Bovalino;

AMATO Nicola, di Biancavilla (Catania);

ANELLO Francescantonio, di Filadelfia;

AVVINTO Benedetto, di Portici (Napoli);

BARBIERI Giuseppe, di Sant’Onofrio;

BASILE Gennaro, di Napoli;

BETTOZZI Anna, di Roma;

BORRIELLO Luigi, di San Giorgio a Cremano (Napoli);

BUONFANTE Anna, di Portici (Napoli);

CAMPAJOLA Vincenzo, di Campania (Napoli);

CAPARROTTA Gerardo, di Carignano (Torino);

CAPRIA Isaia Angelo Antonio, di Nicotera;

CARVELLI Armando, di Crotone;

CARVELLI Giovanni, di Petilia Policastro (KR);

CELOTTO Raffaele, di Napoli;

COPPOLA Alberto, di Pollena Trocchia (NA);

COPPOLA Carmine, di Napoli;

COPPOLA Roberta, di Pollena Trocchia;

D’AGOSTINO Felice, di Martinsicuro (TE);

D’AMICO Angela, di Vibo Valentia;

D’AMICO Antonio, di Piscopio (Vibo Valentia);

D’AMICO Domenica, di Vibo Valentia;

D’AMICO Giuseppe, di Piscopio;

D’AMICO Rosa, di Vibo Valentia;

D’ANGELO Francesco, di Vibo Valentia;

DEL VECCHIO Gaetano, di Tropea (VV);

DI CESARE Virginia, di Roma;

ESPOSITO Biagio, di San giorgio a Cremano;

FABRETTI Carmelo, di Catania;

FALDUTO Vincenzo Zera, di Reggio Calabria;

FALSAPERLA Gioacchino, di Catania;

FASULO Giuseppe, di Statte (TA);

FIARE’ Filippo, di San Gregorio d’Ippona (VV);

FOTI Sebastiano, di Catania;

FRANCOLINO Antonio, di Catanzaro;

FRAZZETTO Salvino, di Sant’Agata Li Battiati (CT);

GALLONE Pasquale, di Nicotera;

GIOFRE’ Gregorio, di San Gregorio d’Ippona;

GIORGIO Salvatore, di Chiaravalle Centrale (CZ);

GRAVINO Gennaro, di San Giorgio a Cremano;

ITALIANO Giasone, di Delianuova;

LA BARBERA Gabriele, di Palermo;

LA RIZZA Salvatore, di Vibo Valentia;

LIMARDO Cesare Nicola, di Limbadi;

LIONE Marco, di Terzigno (NA);

LIPARI Paolo, di Stefanaconi (VV);

LO TORTO Sebastiano, di Nicotera;

MANCUSO Francesco, di Limbadi;

MANCUSO Luigi, di Limbadi;

MANCUSO Silvana, di Limbadi (VV);

MATINA Nazzareno, di Stefanaconi (VV);

MERCADANTE Giuseppe, di Casal di Principe;

MITIDIERI Giulio, di Marsicovetere;

MONTELEONE Francesco, di Milano;

MORABITO Luciano, di Africo (RC);

NURCATO Lucia, di Napoli;

PADURET Irina, di Milano;

PETKOV PETYO Zhelev, di Vibo Valentia;

PIRRO Fabio, di Napoli;

PORRETTA Francesco Saverio, di Bornasco;

PRENESTI Antonio, di Milano;

PRESTANICOLA Daniele, di Maierato;

PUGLIESE Rosamaria, di Nicotera;

RACCOSTA Rocco, di Oppido Mamertina;

RICCI Antonio, di Montercorvino Pugliano (SA);

RIGILLO Domenico, di San Vito sullo Ionio (CZ);

ROMEO Orazio, di Acireale (CT);

RUCCELLA Giuseppe, di Filogaso (VV);

RUGERI Francesco, di Motta Sant’Anastasia (CT);

SALAMÒ Fortunato, di Zambrone (VV);

SANTORO Rosario Cristian, di Palermo;

SCIUTO Damiano, di Catania;

SIGNORELLO Antonino, di Belpasso (CT);

SODANO Ciro, di San Giorgio a Cremano (NA);

SOLANO Salvatore, di Stefanaconi;

TEDESCO Francescantonio, di Ionadi (VV);

TERRANOVA Giuseppe, di Vibo Valentia;

TIRENDI Alessandro Primo, di Gravina di Catania;

TIRENDI Roberto Domenico, di Catania;

TORTORA Ernesto, di Napoli;

TROVATO Roberto, di Santa Domenica Vittoria (ME);

UCCHINO Angelo, di Giardini – Naxos;

VIVESE Gennaro, di San Giorgio a Cremano;