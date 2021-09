Regionali, a Vibo presentati i candidati di FdI. Falduto: “Il futuro è in questa terra” (VIDEO)

Saranno Sabatino Falduto e Maria Luisa Brosio i candidati vibonesi al Consiglio regionale, nell’area centrale, per Fratelli d’Italia. Due ex amministratori, Sabatino Falduto è stato anche assessore all’Urbanistica del Comune capoluogo, che provano a rimettersi in gioco. “La nostra -ha dichiarato ieri Sabatino Falduto nel corso della conferenza stampa di presentazione -è una terra meravigliosa che sarà e ci darà il nostro futuro. Noi di Fratelli d’Italia partiamo dalle nostre origini per costruire il nostro avvenire. Siamo certi che questa è la strada giusta, e ci stiamo mettendo il nostro impegno per dare risposte a questo territorio”. Maria Luisa Brosio, già sindaco di Parghelia, dal canto suo ha ricordato che “ci si candida con spirito di unità, serietà e tanta voglia di fare per il territorio”. Alla presentazione ha preso parte pure la parlamentare Wanda Ferro, coordinatrice regionale del partito: “Noi partiamo -ha detto ieri Ferro -dai candidati che abbiamo messo in campo. Non abbiamo cercato pacchetti di voti, nè mister di preferenze, ma una Calabria che attraverso esperienze consolidate e nuove candidature possa ridare vigore alla politica e speranza ai giovani”.