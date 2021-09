Cna Calabria, il vibonese Giovanni Cugliari diventa presidente (VIDEO)

Si è tenuta ieri, presso i locali del Museo della Tonnara di Pizzo Calabro, l’assemblea Elettiva della Cna Calabria. Il dibattito, che ha visto l’intervento di diversi imprenditori artigiani, è stato ricco di contenuti. Sono emerse con forza le proposte per dare all’economia calabrese grande slancio. Le conclusioni dei lavori dell’Assemblea sono state fatte da Armando Prunecchi, direttore divisione organizzazione e sviluppo del sistema CNA; infine si è proceduto all’elezione del Presidente Regionale della Cna Calabria che ha visto eletto all’unanimità l’imprenditore Giovanni Cugliari. “Tale elezione, voluta da tutti gli artigiani della Calabria, -si legge in una nota – è il giusto riconoscimento verso una figura di giovane e capace imprenditore in cui si ripongono le speranze di un rilancio dell’Organizzazione. Giovanni Cugliari, già Presidente della Cna di Vibo Valentia, ha dimostrato, durante il suo trascorso mandato, le sue capacità portando l’Associazione al raggiungimento di risultati positivi.

L’elezione a Presidente Regionale riempie di orgoglio gli imprenditori della Provincia di Vibo Valentia sicuri che Giovanni Cugliari, con cui hanno lavorato a fianco diversi anni, saprà dare il giusto slancio ed entusiasmo. La Cna Calabria è oggi più forte e tale forza sarà la garanzia non solo per gli imprenditori ma per tutti in quanto le idee e l’impulso che la CNA darà consentiranno alla Rgione di intraprendere quel percorso virtuoso che porta allo sviluppo ed alla crescita”.