Azzurro donna chiude a Vibo il tour calabrese: “Torniamo a fare politica nelle piazze”

Un questionario rivolto al mondo femminile, per capire quali siano le esigenze delle sesso cosiddetto debole, da porre all’attenzione del prossimo governatore. Questo l’obiettivo del gruppo “Azzurro donna” che ieri ha accolto il candidato alla presidenza della Regione del centrodestra, appunto Mario Occhiuto, lungo Corso Vittorio Emanuele III a Vibo Valentia. Il questionario è stato somministrato grazie all’installazione di un gazebo al quale hanno fatto tappa il sindaco della città Maria Limardo, appunto una donna e tutto il gruppo dirigente di Forza Italia, a cominciare dal coordinatore regionale Giuseppe Mangialavori. “Chiudiamo qui a Vibo -ha detto a Zoom 24 la coordinatrice regionale Maria Josè Caligiuri -il tour calabrese che ci ha visto sostare già in altri centri della regione. Perchè l’obiettivo di questo questionario è quello di ritornare nelle piazze, per avvicinare le donne e provare a captare il loro desiderio di fare politica”. Oltre cento i questionari “incassati”, per la soddisfazione anche della coordinatrice vibonese Maria Grazia Pianura, convinta “che la politica debba farsi dal basso, riconoscendo l’eguaglianza tra i sessi”.