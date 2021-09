Scuola come priorità, Pro loco Vibo Marina: “Auspichiamo superamento criticità”

In occasione dell’avvio del nuovo anno scolastico 2021-2022, anche la Pro Loco APS di Vibo Marina, legata a questo territorio costiero, desidera augurare un buon anno scolastico: l’augurio è rivolto a tutti gli studenti della comunità, ad iniziare dai più piccoli che entrano per la prima volta nelle aule, ai dirigenti, agli insegnanti ed a tutto il personale, alle famiglie anch’esse impegnate nell’educazione dei figli.

“L’inizio dell’anno scolastico- rimarca la Pro loco- è reso ancora più importante dalla gradita e significativa presenza del presidente della Repubblica nella vicina città di Pizzo, insieme al Ministro dell’Istruzione, proprio per inaugurare dalla Calabria l’anno scolastico in tutta Italia, visita comunque significativa a cui va il nostro più sentito ringraziamento”. Il ritorno dei piccoli studenti tra i banchi di scuola rappresenta una ripartenza fondamentale: “Dopo un periodo critico causato dalla pandemia, che si auspica abbia contribuito anche a rendere tutti più attenti e consapevoli ai beni comuni ed ai bisogni dei cittadini, si vuol sperare che anche per Vibo Marina-Bivona-Porto Salvo, le Istituzioni e gli Enti preposti abbiano organizzato bene ed in tempo la regolare apertura delle scuole, per come è del resto nell’attesa di tutti, soprattutto dei ragazzi” prosegue l’associazione locale.

Non mancano le criticità, che la Pro loco si augura siano risanate:”Alcune difficoltà sono note da tempo e si spera siano ben presto superate, a partire dalla scuola Primaria ‘Presterà’ chiusa da alcuni anni e di cui sembra ci siano finalmente i finanziamenti, l’edificio storico ove hanno studiato diverse generazioni di ragazzi di Vibo Marina, costruito negli anni ’30 da Zanotti Bianco, talora ancora indicata dal Demanio come ‘scuola Primaria di Porto Santa Venere’; gli alunni sono ancora ospitati nella scuola Secondaria di Primo grado di via Stazione, di recente sottoposta a lavori, che è in grave sofferenza per mancanza di aule e spazi. La scuola di Bivona si ritiene non debba avere problemi, così come si spera per quella di Porto Salvo anche dopo gli importanti lavori eseguiti di recente. Aldilà di ogni buna volontà, appare comunque evidente una carenza storica di locali scolastici in un territorio costiero marittimo-portuale tra i più importanti in Calabria e in ambito provinciale, con una popolazione scolastica afferente all’ Istituto comprensivo statale ‘A. Vespucci ‘di Vibo Marina tra le più numerosa in ambito comunale. L’attuale situazione di carenza di locali non potrebbe sostenere ulteriori elementi di criticità ,quali ulteriori chiusure, senza che ne risenta la scuola in generale, cosa che nessuno può volere”.

Nel contesto descritto, la Pro loco avanza al Comune la proposta di ” costruzione di un nuovo moderno ampio funzionale Edificio Scolastico in Vibo Marina, con verde adiacente ed aree annesse per didattica-cultura-sport e quant’altro.E ancora, un Centro Polifunzionale come riferimento per tutte le necessità della Comunità quali gli sportelli amministrativi decentrati, i servizi socio-sanitari vicini al cittadino, la biblioteca comunale, sala mostre e musica, punto gestione emergenza, quanto altro necessario”. Proposta che, a parere dell’associazione, dovrebbe avere priorità nel piano delle opere pubbliche comunali, per contribuire a rendere Vibo Marina e gli altri centri costieri decorosi a partire dalle scuole, presidi più importanti per ogni comunità.