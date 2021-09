Uccide la figlia nel giorno del suo compleanno e si spara. A trovarli i parenti

Sono Stelvio Cerqueni, 88 anni, nato in Serbia e residente a Monfalcone (Gorizia, in friuli Venezia Giulia) e la figlia Doriana, che proprio oggi compiva 60 anni, le due persone trovate morte oggi in strada davanti all’abitazione della donna a Sarmeola di Rubano (Padova). Secondo la ricostruzione dei fatti l’uomo avrebbe raggiunto la figlia e, dopo un diverbio, avrebbe fatto fuoco puntandole la pistola al volto per poi rivolgere l’arma contro di sé. Ancora in corso indagini per chiarire le ragioni del gesto anche se per i carabinieri si tratta di un omicidio-suicidio.

Il delitto è avvenuto davanti al cancello dell’abitazione dove viveva la donna, in via Palù a Sarmeola di Rubano, e dove alcuni parenti, che stavano sopraggiungendo attorno alle ore 12.30 per festeggiare il compleanno, hanno trovato i due corpi, con ferite da arma da fuoco, riversi a terra.

