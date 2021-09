Calabria zona gialla: le regioni che cambiano colore. Indice Rt cala a 0.85

Come ogni venerdì arrivano i dati del monitoraggio settimanale dell’Istituto superiore di sanità sulla base dei quali la cabina di regia decide se e quali regioni devono cambiare colore. Oggi, stando ai numeri degli indicatori decisionali contenuti nella bozza del monitoraggio, solo la Calabria passa in zona gialla dove resta per un’altra settimana almeno la Sicilia. Salva invece la Sardegna che ha dati in leggero miglioramento. Nessun problema per tutte le altre regioni visto che nessuna presenta lo sforamento di tuti i tre parametri richiesti (incidenza pari o superiore a 50 casi, tasso di occupazione delle terapie intensive superiore al 10% e dei reparti ordinari Covid superiore al 15%). Intanto arrivano i dati nazionali sull’indice di trasmissibilità Rt e sull’incidenza. Quattro le regioni a rischio moderato, tutte le altre sono a rischio basso.

