Regionali | Nuovo sondaggio: è testa a testa Occhiuto-Bruni

La coalizione di centrodestra, con Roberto Occhiuto candidato, al 39,8%. La coalizione di centrosinistra con i 5 Stelle, che candida Amalia Bruni, ad un passo al 39,1%. Poi la coalizione di Luigi de Magistris, al 18,6%, e la Lista Oliverio, al 2,5%. È l’esito di un sondaggio sul voto per le regionali in Calabria, il 3 e 4 ottobre, commissionato da Scenari Politici a Winpoll, con mille interviste compiute dal 12 al 14 settembre. Si attesta invece al 37% la percentuale di intervistati ha detto che non sa se voterà o che ha già deciso di non votare.