“Fare fronte comune in Calabria per uno sviluppo sostenibile”: evento Anpit a Lamezia

“Italia futura: turismo e cultura in Calabria centro del Mediterraneo. Fare fronte comune per uno sviluppo sostenibile e generativo”. È questo il titolo di un importante incontro che si terrà il prossimo 21 settembre, alle ore 15:30, al T Hotel di Lamezia Terme. L’evento, organizzato dall’Anpit (Associazione nazionale per l’industria e il terziario) vedrà diversi confronti e tavole rotonde. Saranno presenti, oltre al presidente di Anpit Calabria e Catanzaro (e vice presidente nazionale) Francesco Catanese, anche: Marco Furnari (presidente Anpit Vibo Valentia e responsabile nazionale del dipartimento Coesione territoriale e politiche regionali); Francesco Ambrogio (presidente Anpit Cosenza); Antonio Berardi (presidente Anpit Crotone); Giuseppe Quattrocchi (presidente Anpit Reggio Calabria).

Le due tavole rotonde – “La riscoperta dei borghi per la rinascita economica e culturale della Calabria” e “Con la cultura non si mangia?” – saranno condotte dal giornalista Pietro Melia. Tra i partecipanti anche alcuni politici: dal sindaco di Tropea Giovanni Macrì a quella di San Giovanni in Fiore Rosaria Succurro, insieme alla deputata Anna Laura Orrico.

Per partecipare all’evento, che si terrà nel pieno rispetto delle norme anti Covid, gli organizzatori chiedono una conferma di partecipazione all’indirizzo email calabria@anpit.it.