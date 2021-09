CORONAVIRUS CALABRIA | Meno contagi, ma ben sei morti

Sono 203 i nuovi contagiati al Coronavirus, in Calabria, nella giornata odierna. Il virus, dunque, allenta ma non molla la presa. L’indice di positività si attesta al 5.32% (ieri era del 6,69%), con 3.819 tamponi processati. Pesante il dato relativo alle vittime che nelle ultime 24 ore sono addirittura sei: 1 in ogni provincia, con l’eccezione del Reggino dove se ne registrano 2. Nessun nuovo ricovero nei reparti ordinari, si alleggeriscono di due unità pure le terapie intensive.

I nuovi casi si trovano: Catanzaro (+29), Cosenza (+66), Crotone (+28), Reggio Calabria (+71), Vibo Valentia (+7), altra regione o Stato estero (+2).

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 220 (25 in reparto, 4 in terapia intensiva, 191 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 10.980 (10.830 guariti, 150 deceduti);

– Cosenza: CASI ATTIVI 1.604 (46 in reparto, 5 in terapia intensiva, 1553 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 25.088 (24.464 guariti, 624 deceduti);

– Crotone: CASI ATTIVI 415 (12 in reparto, 0 in terapia intensiva, 403 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 7.397 (7.287 guariti, 110 deceduti);

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 2.050 (83 in reparto, 5 in terapia intensiva, 1.962 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 26.497 (26.119 guariti, 378 deceduti);

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 193 (8 in reparto, 0 in terapia intensiva, 185 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 6.079 (5.983 guariti, 96 deceduti):