“L’unità del centrodestra non stai mai stata messa in discussione. Ci sono le fasi nelle quali chiaramente si discute si litiga a volte ma ci sta”. Così Giorgia Meloni leader di Fratelli d’Italia parlando con i giornalisti prima del comizio che è in corso di svolgimento a Catanzaro. “Noi ci siamo spesi più degli altri perchè non abbiamo un piano B, anzi io ho sto chiedendo chiesto agli alleati di chiarire che anche per loro le cose sono così. Ci sono stati momenti nei quali abbiamo chiesto chiarezza rispetto anche per il nostro lavoro abbiamo solamente discusso. Dopodiché sicuramente la Calabria è un luogo nel quale centro-destra complessivamente ha sempre ottenuto ottimi risultati mi pare che si stesse facendo un ottimo lavoro prima che la povera Iole se ne andasse e penso che quel lavoro debba essere ripreso e io sono molto contenta di quello che Fratelli d’Italia il prodotto in questa regione”. Gelata sul ticket Occhiuto-Spirlì: “E’ prematuro parlarne. Certe cose si decidono dopo il voto. Siamo una coalizione che ha sempre trovato queste soluzioni ma io per esempio non rivendico niente prima del voto”.