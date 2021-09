Piantagioni di cannabis trovate dai carabinieri: estirpate e distrutte 200 piante

Nei giorni scorsi a Roccella Jonica, nel Reggino, i carabinieri – con il supporto dei militari dello Squadrone carabinieri Cacciatori Calabria – hanno ritrovato due piantagioni di canapa indiana. Nello specifico le coltivazioni erano localizzate in territorio montano, in Placanica, e costituite complessivamente da circa 200 piante di 1,80 metri d’altezza, giunte a completa maturazione, che previa autorizzazione dell’autorità diudiziaria sono state estirpate e distrutte in loco, sottraendo in tal modo una sicura fonte di arricchimento e rafforzamento della criminalità organizzata.

Sempre attuale la risposta dell’Arma, con costanti servizi di perlustrazione e rastrellamento delle zone aspromontane, o delle aree più impervie tra cui ampie zone boschive, al fine di prevenire ed evitare il perpetrarsi di reati nello specifico settore della detenzione e coltivazione illecita di sostanze stupefacenti.