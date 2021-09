CORONAVIRUS CALABRIA | Brusco calo dei nuovi contagi (+155), nessun morto

Brusco calo dei nuovi contagi in Calabria, nonostante un numero di tamponi rimasto stabile. Con la “zona gialla” ormai alle porte, infatti, sono 155 i nuovi positivi nelle ultime ventiquattro ore, a fronte di 4.301 test processati. Il tasso di positività passa così dal 7.06% di domenica al 3,60% di oggi. A riportarlo il bollettino ufficiale della Regione Calabria.

I nuovi casi si trovano: Catanzaro (+14), Cosenza (+44), Crotone (+9), Reggio Calabria (+53), Vibo Valentia (+5), altra regione o Stato estero (+30). I nuovi guariti sono invece 291, con gli attualmente positivi che scendono a quota 4.876.

Ricoveri e decessi.

Rimangono stabili, a 18, i pazienti in Terapia intensiva. Mentre aumentano di 5 unità, oggi 168, quelli nei reparti Covid. Nessun nuovo decesso registrato nelle ultime 24 ore.

Sul territorio i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 213 (23 in reparto, 5 in terapia intensiva, 185 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 10.937 (10.788 guariti, 149 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 1579 (46 in reparto, 6 in terapia intensiva, 1527 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 24.948 (24.326 guariti, 622 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 377 (13 in reparto, 0 in terapia intensiva, 364 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 7.354 (7.245 guariti, 109 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 2148 (75 in reparto, 7 in terapia intensiva, 2.066 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 26.218 (25.844 guariti, 374 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 217 (9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 208 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 6.046 (5950 guariti, 96 deceduti).