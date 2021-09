Regionali | Amalia Bruni presenta i suoi 168 candidati: “Faremo una rivoluzione gentile”

Amalia Bruni ha presentato questa mattina a Catanzaro tutti i 168 candidati della coalizione di centrosinistra alle prossime elezioni regionali, che si terranno il 3 e 4 ottobre. Un insieme di persone che, annuncia Bruni, porterà avanti “una rivoluzione gentile“: “Nelle liste ci sono tutte persone estremamente capaci, pulite, scelte uno ad uno“.

E sulla sanità ha rimarcato, come già fatto precedentemente, quella che secondo la candidata del centrosinistra è una responsabilità della politica della giunta Spirlì: “È vero che la sanità è commissariata, ma è anche vero che ci sono una serie di relazioni della Regione con il Dipartimento della Salute”. Parlando di responsabilità politiche “sulla pelle dei calabresi”.

“Il commissariamento e una gestione politica incapace, indifferente e lontana dai problemi della gente – ha detto ancora la Bruni – hanno prodotto disastri su disastri. Sentiamo parlare di sanità da chi pur avendo a disposizione una serie di strumenti di competenza della Regione per incapacità non è mai riuscito a metterli in atto, come una attenta analisi del bisogni dei vari territori, della mancanza di attrezzature, della mancanza di personale, la mancata creazione di un osservatori epidemiologico l’aumento delle Uccp e la riorganizzazione della medicina del territorio e lo stesso utilizzo mai attuato dai fondi Covid”. “Nonostante il commissariamento – ha concluso – è possibile quindi operare proponendo soluzioni e facendo di tutto per realizzarle. È la mancanza di visione e di competenza che ha impedito di migliorare comunque la sanità calabrese”.